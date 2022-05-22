Продюсер назвал самых богатых звезд российской эстрады

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, какие российские артисты зарабатывают больше остальных. Подробностями он поделился в беседе с порталом BLITZ+.

"Киркоров, Басков и Лепс сейчас у нас самые богатые",

По его словам, их годовой доход составляет порядка 15 миллионов долларов. Он также отметил, что по сравнению с западными звездами отечественные получают не так много.