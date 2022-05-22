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2 часа назад

Продюсер назвал самых богатых звезд российской эстрады

Мария Иглина

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, какие российские артисты зарабатывают больше остальных. Подробностями он поделился в беседе с порталом BLITZ+.

Продюсер назвал самых богатых звезд российской эстрады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киркоров, Басков и Лепс сейчас у нас самые богатые",

– перечислил имена Ашуров.

По его словам, их годовой доход составляет порядка 15 миллионов долларов. Он также отметил, что по сравнению с западными звездами отечественные получают не так много.

"Западные артисты работают на весь мир, а наши работают на Россию и страны ближнего зарубежья",

– пояснил продюсер.

Ранее Надежда Бабкина посоветовала москвичкам быть наглее.

Звёзды,Надежда Бабкина,
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