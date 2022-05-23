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55 минут назад

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в третий раз

Мария Иглина

Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер прошли через третью и заключительную брачную церемонию. Об этом сообщает Daily Mail.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в третий раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, известно, что мероприятие прошло в итальянском Портофино, в замке Кастелло Браун. Невеста была в белом кружевном мини-платье с длинной полупрозрачной фатой, а жених в черном костюме с двубортным пиджаком, белой рубашке и галстуке-бабочке также черного цвета.

До этого у Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера было заключение союза в администрации Санта-Барбары и спонтанная свадьба в Лас-Вегасе.

Ранее Ким Кардашьян одарили подделкой.

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