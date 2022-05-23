Сын Табакова рассказал, когда собирается жениться

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел, не афиширует свою личную жизнь. Недавно, отвечая на вопрос журналистов НТВ (для программы «Ты не поверишь!») Табаков-младший объяснил, как относится к институту брака.

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26-летний Павел объяснил, что не разочарован в браке вопреки слухам. Однако пока не видит необходимости регистрировать свои отношения.

«Я не был в браке. Наверное, кому-то брак важен. Наверное, когда пойму, то вступлю в него», — объяснил он.

Известно, что у Павла Табакова есть дочь. Матерью девочки является актриса Софья Синицина. Павел расстался с ней, когда девушка еще была беременна.

Сейчас Табаков-младший состоит в новых отношениях. Предположительно — с 22-летней актрисой Анастасией Красовской. Недавно пару заметили вместе на премьере драмы «Нулевой пациент».