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55 минут назад

Сын Табакова рассказал, когда собирается жениться

Мира Маркина

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел, не афиширует свою личную жизнь. Недавно, отвечая на вопрос журналистов НТВ (для программы «Ты не поверишь!») Табаков-младший объяснил, как относится к институту брака.

Сын Табакова рассказал, когда собирается жениться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26-летний Павел объяснил, что не разочарован в браке вопреки слухам. Однако пока не видит необходимости регистрировать свои отношения.

«Я не был в браке. Наверное, кому-то брак важен. Наверное, когда пойму, то вступлю в него», — объяснил он.

Известно, что у Павла Табакова есть дочь. Матерью девочки является актриса Софья Синицина. Павел расстался с ней, когда девушка еще была беременна.

Сейчас Табаков-младший состоит в новых отношениях. Предположительно — с 22-летней актрисой Анастасией Красовской. Недавно пару заметили вместе на премьере драмы «Нулевой пациент».

Ранее «Рамблер» писал о том, что на самом деле происходит в отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

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