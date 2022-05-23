Кортни Лав рассказала, как Депп спас ей жизнь

Певица и актриса Кортни Лав записала видеообращение в поддержку Джонни Деппа в свете его судебных разбирательств с бывшей женой, сообщает DailyMail. В ролике звезда выразила благодарность коллеге.

Кортни Лав рассказала, что Депп спас ее в 1995 году (год спустя трагической гибели супруга актрисы, Курта Кобейна) возле одного из ночных клубов США.

Кадр из видео

«На самом деле я не хочу выносить публичные суждения, но я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда у меня случилась передозировка возле The Viper Room», — рассказала Кортни.

Также певица добавила, что Депп поддерживал ее с дочерью на протяжении всех этих лет. Вдова Курта Кобейна неожиданно обратилась и к Эмбер Херд.

«Я была самой ненавидимой женщиной в Америке. Я была самой ненавидимой женщиной в мире до TikTok, и сейчас я действительно испытываю сочувствие по отношению к Эмбер. Черт возьми. Представляете, каково это?» — заявила Лав.

Автор видео выразила надежду, что справедливость, «какой бы она ни была», восторжествует. Но только в том случае, если Херд не будет выступать против Деппа ради личной выгоды.