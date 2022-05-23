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44 минуты назад

"Голос ужасный": Бузову раскритиковали за ремейк хита Лады Дэнс

Мария Иглина

Некоторое время назад российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила ремейк на песню Лады Дэнс "Девочка-ночь!", обрушив на себя критику пользователей социальных сетей.

"Голос ужасный": Бузову раскритиковали за ремейк хита Лады Дэнс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснила исполнительница, она хотела освежить песню, добавив в нее собственный вайб:

"Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все — "Девочка ночь!". И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате".

Однако далеко не всем ремейк пришелся по вкусу.

"Голос ужасный", "Не перепела, а опошлила", "Лучше бы оставался оригинал", "Была нормальная песня, а теперь что?",

— написали пользователи в комментариях.

Но несмотря на это, многие фанаты Ольги Бузовой все же поддержали любимую исполнительницу.

Ранее Бузовой сделали предложение руки и сердца в Сочи.

Звёзды,лада Дэнс,Ольга Бузова,
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