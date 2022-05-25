Журналистка уличила Агутина в изменах

Российская журналистка Алена Жигалова заявила об изменах Леонида Агутина. Свое обвинение она высказала на YouTube-канале Super.

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Ранее она же заявила, что певец вместе с супругой улетел в Майами, но артист опроверг это заявление и назвал всех тех, кто публикует непроверенную информацию "хайпожорами". Жигалова, известная благодаря шоу "Алена, блин!", решила ответить звезде.

Она уличила его в изменах с участницами "Голоса" и моделями.

«Какие хайпожоры, Леонид? Может быть, это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум с моделями или участницами шоу "Голос"?», — заявила она.