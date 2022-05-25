Пригожин назвал сумму, заработанную на первом "Золотом граммофоне"

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что был одним из тех, с кого начиналась музыкальная премия "Золотой граммофон". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
В те годы он работал с Вахтангом Кикабидзе и дружил с руководителем "Ряской медиагруппы". С ними у него и появилась идея создать музыкальную премию.
"Взял организацию на себя. У меня даже бумаги сохранились. Я это делал во имя хорошего дела. У меня очень хорошая рука, счастливая"
Он договаривался с руководством Первого канала, чтобы премию поставили в эфир, также сам привозил артистов в Кремль.
"Они выступали, а я их обратно потом вывозил. В Центральном доме литераторов был банкет. Я заработал три тысячи долларов на всем «Граммофоне». Это было мало. Один процент от тех сумм, которые я привлек. Я не претендовал на собственность"
Ранее сообщалось, что Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко.