Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
32 минуты назад

Пригожин назвал сумму, заработанную на первом "Золотом граммофоне"

Мария Каткова

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что был одним из тех, с кого начиналась музыкальная премия "Золотой граммофон". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Пригожин назвал сумму, заработанную на первом "Золотом граммофоне"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В те годы он работал с Вахтангом Кикабидзе и дружил с руководителем "Ряской медиагруппы". С ними у него и появилась идея создать музыкальную премию.

"Взял организацию на себя. У меня даже бумаги сохранились. Я это делал во имя хорошего дела. У меня очень хорошая рука, счастливая"

Он договаривался с руководством Первого канала, чтобы премию поставили в эфир, также сам привозил артистов в Кремль.

"Они выступали, а я их обратно потом вывозил. В Центральном доме литераторов был банкет. Я заработал три тысячи долларов на всем «Граммофоне». Это было мало. Один процент от тех сумм, которые я привлек. Я не претендовал на собственность"

Ранее сообщалось, что Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко.

Звёзды,Вахтанг Кикабидзе,Иосиф Пригожин,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители