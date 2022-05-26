Орбакайте рассказала об отношениях с Пресняковым после разрыва

Певица Кристина Орбакайте рассталась со своим бывшим избранником Владимиром Пресняковым после десяти лет вместе - в 1997 году. Об их отношениях после разрыва 51-летняя артистка рассказала в программе «Центральное телевидение» на НТВ.
Несмотря на слухи об изменах Преснякова, паре удалось сохранить теплые отношениях ради общего сына Никиты. По словам Орбакайте, ей в нулевых ей пришлось обратиться к бывшему мужчине за помощью и позвать его в свой проект.
«Когда мы продумывали клип «Перелетная птица», то поняли, что нужен партнер. Хотелось придумать что-то оригинальное. Тогда я сказала — если хочется конфликта, то есть Владимир Пресняков. И в этот момент он мне позвонил», — рассказала певица.
Сам Пресняков ранее называл период отношений с Орбакайте одним из самых счастливых в его жизни:
«Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына...».
Сейчас артист женат на Наталье Подольской, а Кристина Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.