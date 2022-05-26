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1 час назад

Орбакайте рассказала об отношениях с Пресняковым после разрыва

Мира Маркина

Певица Кристина Орбакайте рассталась со своим бывшим избранником Владимиром Пресняковым после десяти лет вместе - в 1997 году. Об их отношениях после разрыва 51-летняя артистка рассказала в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Орбакайте рассказала об отношениях с Пресняковым после разрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на слухи об изменах Преснякова, паре удалось сохранить теплые отношениях ради общего сына Никиты. По словам Орбакайте, ей в нулевых ей пришлось обратиться к бывшему мужчине за помощью и позвать его в свой проект.

«Когда мы продумывали клип «Перелетная птица», то поняли, что нужен партнер. Хотелось придумать что-то оригинальное. Тогда я сказала — если хочется конфликта, то есть Владимир Пресняков. И в этот момент он мне позвонил», — рассказала певица.

Сам Пресняков ранее называл период отношений с Орбакайте одним из самых счастливых в его жизни:

«Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына...».

Сейчас артист женат на Наталье Подольской, а Кристина Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

Ранее журналистка уличила Агутина в изменах.

Звёзды,Михаил Земцов,Кристина Орбакайте,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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