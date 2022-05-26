Гуф стал отцом во второй раз

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его жена Юлия Королева стали родителями. Пара поделилась снимком с новорожденным в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пол и имя ребенка супруги не сообщили. На фотографии из родильного дома артист держит новорожденного на руках, закрыв его лицо рукой, в то время как его жена лежит на больничной койке.

"Подарить новую жизнь. Тяжелейший момент абсолютного счастья. Я все", - вышла на связь с подписчиками после родов девушка.

соцсети

Долгое время жена Гуфа скрывала свою беременность. О скором пополнении в семье исполнитель заявил во время одного из концертов:

"Можете поздравить, я скоро стану папой во второй раз. Решили здесь объявить это. Не знаю, совсем скоро... Дайте шума для нас, народ!"

У рэпера уже есть ребенок от бывшей супруги Айзы Долматовой. Блогер также поздравила пару с пополнением: