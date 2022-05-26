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2 часа назад

Бен Аффлек не торопится жениться на Дженнифер Лопес

Мира Маркина

Известная всему миру пара Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не так давно снова объявили о своей помолвке, однако с торжеством пока не торопятся.

Бен Аффлек не торопится жениться на Дженнифер Лопес
Фото: кадр из клипакадр из клипа

Бен Аффлек сделал певице предложение, на которое она ответила согласием, однако если Лопес желает скорее заняться организацией мероприятия, то Аффлек всячески тормозит это дело и некоторые из окружения звезд опасаются, что свадьбы может не состояться, об этом сообщает издание Closer со ссылкой на инсайдерские источники.

«Они все еще вместе и планируют свое будущее, но Бен медлит, когда дело доходит до организации свадьбы, и это нервирует Джен. Кажется, Бен был бы рад подождать и жениться в следующем году» - говорится в издании.

Причины переживаний Лопес, как можно догадаться, кроются в их совместном прошлом опыте - в 2003 году они уже планировали сыграть свадьбу, однако отменили ее, как сказали, из-за повышенного внимания СМИ, а немного позднее стало понятно, что звезды расстались.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте рассказала об отношениях с Пресняковым после разрыва.

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