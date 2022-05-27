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1 час назад

ABBA дала первый концерт после 36-летнего перерыва

Даша Краснова

Участники шведской группы ABBA впервые за 36 лет все вместе вышли в свет. Об этом сообщает Daily Mail.

ABBA дала первый концерт после 36-летнего перерыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

26 мая участники группы посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.

75-летний Бенни Андерссон, 72-летняя Агнета Фальтског, 76-летняя Анни-Фрид Лингстад и 77-летний Бьорн Ульвеус позировали на красной дорожке, а после заняли места в зале.

На площадке разместились 3 тыс. зрителей, перед которыми «молодые» голографические участники ABBA исполнили хиты группы и новые песни. Открывая концерт, Андерссон сравнил себя с путешественником во времени из сериала Доктором Кто.

Шоу состоялось через 50 лет после основания группы ABBA. В прошлом году шведы выпустили свой первый за 40 лет альбом, который тут же попал в топ чартов.

До этого мы рассказывали, как Приянка Чопра воссоединилась с дочерью после 100 дней интенсивной терапии.

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