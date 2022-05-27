Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
8 минут назад

Помощница Алибасова прокомментировала слухи об их свадьбе

Мария Иглина

Помощница продюсера Бари Алибасова опровергла слухи об их якобы предстоящей свадьбе. Подробностями Елена поделилась в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Помощница Алибасова прокомментировала слухи об их свадьбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это просто смешно, честное слово! Мы об этом узнали самые последние, ржали до упаду. Не надо быть повторюшками. Если бы мы хотели это сделать, поверьте, никто бы об этом не узнал",

— призналась Елена.

Также женщина пожаловалась на тех, кто постоянно пытается тайно сфотографировать Алибасова с его якобы новой возлюбленной. А в роли папарацци, по ее словам, выступают "завистливые мамочки", которые ждут своих "бездарных" детей из музыкального училища.

Ранее Елена Ваенга показала округлившийся живот.

Звёзды,Бари Алибасов,Елена Ваенга,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители