Помощница Алибасова прокомментировала слухи об их свадьбе

Помощница продюсера Бари Алибасова опровергла слухи об их якобы предстоящей свадьбе. Подробностями Елена поделилась в беседе с Telegram-каналом "Звездач".
"Это просто смешно, честное слово! Мы об этом узнали самые последние, ржали до упаду. Не надо быть повторюшками. Если бы мы хотели это сделать, поверьте, никто бы об этом не узнал",
— призналась Елена.
Также женщина пожаловалась на тех, кто постоянно пытается тайно сфотографировать Алибасова с его якобы новой возлюбленной. А в роли папарацци, по ее словам, выступают "завистливые мамочки", которые ждут своих "бездарных" детей из музыкального училища.