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2 часа назад

Брэд Питт подарил бывшей жене особняк за $79 миллионов

Мира Маркина

Актриса Дженнифер Энистон получила дорогой подарок от бывшего мужа Брэда Питта, сообщает британское издание Mirror.

Брэд Питт подарил бывшей жене особняк за $79 миллионов
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Питт выкупил для экс-супруги особняк за 79 миллионов долларов в 2019 году. Этот дом в Беверли-Хиллз многое значит для актрисы. Ведь именно в нем пара жила, пока еще была вместе.

Когда Энистон узнала, что особняк выставлен на продажу, то сильно расстроилась. Актриса объяснила: с этим домом у нее связано много воспоминаний.

Особняк стал подарком Питта на пятидесятилетие Энистон.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что еще скрывают Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

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