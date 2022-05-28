Брэд Питт подарил бывшей жене особняк за $79 миллионов

Актриса Дженнифер Энистон получила дорогой подарок от бывшего мужа Брэда Питта, сообщает британское издание Mirror.
Питт выкупил для экс-супруги особняк за 79 миллионов долларов в 2019 году. Этот дом в Беверли-Хиллз многое значит для актрисы. Ведь именно в нем пара жила, пока еще была вместе.
Когда Энистон узнала, что особняк выставлен на продажу, то сильно расстроилась. Актриса объяснила: с этим домом у нее связано много воспоминаний.
Особняк стал подарком Питта на пятидесятилетие Энистон.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что еще скрывают Брэд Питт и Дженнифер Энистон.