Пригожин и Собчак осудили возвращение песен Макса Барских

«Нужно блокировать. Мне, например, этот персонаж категорически неприятен. Вот все то, что я услышал — что мы лохи, что мы стадо, что мы бараны. Поэтому для меня этот персонаж просто как единица не существует. Ни как личность. Поет человек на русском языке», — высказал свою точку зрения 53-летний продюсер.