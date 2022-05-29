Пригожин и Собчак осудили возвращение песен Макса Барских

Макс Барских заблокировал для пользователей из России свои песни на музыкальных площадках. Но позже решил снять запрет на скачивание.
Но Иосиф Пригожин посчитал это лицемерием. Продюсер считает, что композиции 32-летнего исполнителя следует полностью заблокировать. Об этом сообщает StarHit.
«Есть категория людей, которые агрессивно высказывались в отношении России, зрителей, слушателей, в том числе. Они должны быть неизбежно наказаны, а именно лишены возможности и права быть представлены вообще на нашей территории», — заявил Пригожин.
Не осталась в стороне и Ксения Собчак. В колкой манере она отреагировала на новость: «Треки Макса Барских вновь доступны российским пользователям. Музыка спасет мир или что-то другое?»
«Нужно блокировать. Мне, например, этот персонаж категорически неприятен. Вот все то, что я услышал — что мы лохи, что мы стадо, что мы бараны. Поэтому для меня этот персонаж просто как единица не существует. Ни как личность. Поет человек на русском языке», — высказал свою точку зрения 53-летний продюсер.
Пригожин полагает, что артист не отдает отчет своим словам и действиям и не понимает насколько задевает чувства россиян.
Поклонники решили, что вокалист понял, что основной доход от деятельности он имел именно от российских слушателей.
До этого мы рассказывали, какую сумму заработал Пригожин на первом "Золотом граммофоне".