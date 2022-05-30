Певица Анастасия расписалась в девятый раз

56-летняя певица Анастасия рассказала, за кого вышла замуж в девятый раз. Ее слова приводит 5-tv.ru.

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Теперь певица решила выйти замуж за своего уже бывшего мужа Владимира Зудина. В свое время она развелась с ним из-за вспыхнувших чувств к своему коллеге Юлиану. Однако этому браку было не суждено просуществовать долго - Анастасия и Юлиан не прожили вместе и года после заключения брака.

После певица решила вернуть своего экс-супруга Владимира, однако сначала не слишком верила, что он ее простит. Но тот даже сделал ей снова предложение.

«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились» - признается артистка.