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1 час назад

Певица Анастасия расписалась в девятый раз

Мира Маркина

56-летняя певица Анастасия рассказала, за кого вышла замуж в девятый раз. Ее слова приводит 5-tv.ru.

Певица Анастасия расписалась в девятый раз
Фото: кадр из роликакадр из ролика

Теперь певица решила выйти замуж за своего уже бывшего мужа Владимира Зудина. В свое время она развелась с ним из-за вспыхнувших чувств к своему коллеге Юлиану. Однако этому браку было не суждено просуществовать долго - Анастасия и Юлиан не прожили вместе и года после заключения брака.

После певица решила вернуть своего экс-супруга Владимира, однако сначала не слишком верила, что он ее простит. Но тот даже сделал ей снова предложение.

«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились» - признается артистка.

Ранее мы писали, что Елена Катина отказалась праздновать свадьбу.

Звёзды,Елена Катина,
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