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2 часа назад

СМИ: с Мэрилина Мэнсона могут снять обвинения в насилии

Мира Маркина

Издание TMZ опубликовало информацию о том, что в деле Мэрилина Мэнсона детективам не хватает доказательств для того, чтобы суд вынес ему обвинительный приговор.

СМИ: с Мэрилина Мэнсона могут снять обвинения в насилии
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

За последний год против него выдвинули обвинения более десятка женщин, утверждая, что были подвержены с его стороны физическому и психологическому насилию. Однако некоторые иски остались без удовлетворения по причине того, что предполагаемые преступления были совершены слишком давно.

Окончательного вердикта еще нет, но в сети предполагают, что есть все шансы на то, что Мэнсон избежит наказания, так как у следствия недостаточно против него улик.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд обвинили в насилии по отношению к девушке.

Звёзды,Мэрилин Мэнсон,
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