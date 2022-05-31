СМИ: с Мэрилина Мэнсона могут снять обвинения в насилии

Издание TMZ опубликовало информацию о том, что в деле Мэрилина Мэнсона детективам не хватает доказательств для того, чтобы суд вынес ему обвинительный приговор.

За последний год против него выдвинули обвинения более десятка женщин, утверждая, что были подвержены с его стороны физическому и психологическому насилию. Однако некоторые иски остались без удовлетворения по причине того, что предполагаемые преступления были совершены слишком давно.

Окончательного вердикта еще нет, но в сети предполагают, что есть все шансы на то, что Мэнсон избежит наказания, так как у следствия недостаточно против него улик.