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45 минут назад

Суд вынес вердикт по делу Деппа и Херд

Мира Маркина

Судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд наконец завершился. За судебными тяжбами двух актеров наблюдал практически в прямом эфире весь мир.

Суд вынес вердикт по делу Деппа и Херд
Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник"Кадр из фильма "Ромовый дневник"

На слушаниях звезды поочередно делились откровенными подробностями их совместной жизни. Депп был намерен получить от Херд $50 млн за ее ложные обвинения в насилии, которые были опубликованы в одном из популярных журналов, а сама Эмбер подала встречный иск против Джонни, потребовав уже $100 млн в качестве компенсации за насилие, которое он применял по отношению к ней во время брака.

Сейчас СМИ сообщили, что присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. В частности, суд обязал Эмбер Херд выплатить 15 миллионов долларов за клевету на Джонни Деппа.

"Вы всегда можете ко мне вернуться", - пошутил судья.

Ранее мы писали о том, что Кейт Мосс рассказала об отношениях с Деппом.

Звёзды,Кейт Мосс,
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