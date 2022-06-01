Суд вынес вердикт по делу Деппа и Херд

Судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд наконец завершился. За судебными тяжбами двух актеров наблюдал практически в прямом эфире весь мир.

Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник" Кадр из фильма "Ромовый дневник"

На слушаниях звезды поочередно делились откровенными подробностями их совместной жизни. Депп был намерен получить от Херд $50 млн за ее ложные обвинения в насилии, которые были опубликованы в одном из популярных журналов, а сама Эмбер подала встречный иск против Джонни, потребовав уже $100 млн в качестве компенсации за насилие, которое он применял по отношению к ней во время брака.

Сейчас СМИ сообщили, что присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. В частности, суд обязал Эмбер Херд выплатить 15 миллионов долларов за клевету на Джонни Деппа.

"Вы всегда можете ко мне вернуться", - пошутил судья.