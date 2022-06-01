Третья жена Градского вступила в борьбу за его наследство

«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу суда.