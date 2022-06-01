Третья жена Градского вступила в борьбу за его наследство

Третья жена артиста Александра Градского Ольга Фартышева подала в суд на его вдову и своих детей в борьбе за наследство. Об этом сообщает StarHit.
По данным СМИ, третья жена Градского подала иск в Тверской районный суд, чтобы вступить в борьбу за наследство артиста. Так, она подала иск на всех наследников артиста, в том числе на общих детей.
«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу суда.
Также отмечается, что заседание назначено на 27 июня.
Ранее сообщалось, что вдова Градского Марина Коташенко впервые заговорила после смерти мужа и ограбления.