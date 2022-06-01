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2 часа назад

Третья жена Градского вступила в борьбу за его наследство

Мария Каткова

Третья жена артиста Александра Градского Ольга Фартышева подала в суд на его вдову и своих детей в борьбе за наследство. Об этом сообщает StarHit.

Третья жена Градского вступила в борьбу за его наследство
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По данным СМИ, третья жена Градского подала иск в Тверской районный суд, чтобы вступить в борьбу за наследство артиста. Так, она подала иск на всех наследников артиста, в том числе на общих детей.

«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу суда.

Также отмечается, что заседание назначено на 27 июня.

Ранее сообщалось, что вдова Градского Марина Коташенко впервые заговорила после смерти мужа и ограбления.

Звёзды,Марина Коташенко,Александр Градский,
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