Лолита объяснила, почему не выходит замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская объяснила, по какой причине она не вступает в брак с новым возлюбленным, с которым она уже несколько лет вместе.
"Надо сначала пожить, правда. А потом уже совершать этот поступок, во время которого ты точно отдаешь отчет, что если готовы закрыть глаза на какие-то твои черты характера, будь добра закрой и на другие. Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды. Мой паспорт немножко устал", — объяснила звезда в программе «Светская хроника» а Пятом канале.
Также эксцентричная певицы рассказала, что ее возлюбленного-бизнесмена зовут Роман, и он младше нее на восемь лет. На Лолиту мужчина денег не жалеет, дарит дорогие подарки и отправляет на отдых. Один из недавних подарков — внушительный перстень с бриллиантами.
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