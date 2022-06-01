Лолита объяснила, почему не выходит замуж в шестой раз

"Надо сначала пожить, правда. А потом уже совершать этот поступок, во время которого ты точно отдаешь отчет, что если готовы закрыть глаза на какие-то твои черты характера, будь добра закрой и на другие. Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды. Мой паспорт немножко устал", — объяснила звезда в программе «Светская хроника» а Пятом канале.