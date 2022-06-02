Киркоров стеснялся отца из-за бедного детства

Бедрос Киркоров родился в бедной семье сапожника. С детства он вместе с родителями продавал фрукты на рынке и помогал отцу тачать сапоги. Перед поездкой на учебу в Москву Киркоров-старший окончил ПТУ в Варне по специальности сапожник-модельер.

Отец певца сохранил привычку торговать. Перед концертами он сидел в фойе за прилавком и продавал диски, майки и кепки и очень смущал этим сына. Но продавал Бедрос Киркоров не из жажды наживы, а потому что ему нравился этот процесс.