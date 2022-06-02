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1 час назад

Киркоров стеснялся отца из-за бедного детства

Мира Маркина

Певец Филипп Киркоров смущался отца Бедроса Киркорова из-за привычки из бедного детства. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Киркоров стеснялся отца из-за бедного детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бедрос Киркоров родился в бедной семье сапожника. С детства он вместе с родителями продавал фрукты на рынке и помогал отцу тачать сапоги. Перед поездкой на учебу в Москву Киркоров-старший окончил ПТУ в Варне по специальности сапожник-модельер.

Отец певца сохранил привычку торговать. Перед концертами он сидел в фойе за прилавком и продавал диски, майки и кепки и очень смущал этим сына. Но продавал Бедрос Киркоров не из жажды наживы, а потому что ему нравился этот процесс.

2 июня артисту исполнилось 90 лет.

Ранее Лолита объяснила, почему не выходит замуж в шестой раз.

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