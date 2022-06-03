Выяснилось, как Пике изменял Шакире с матерью одноклубника

Защитник «Барселоны» Жерар Пике изменял певице Шакире с матерью одноклубника Гави. Об этом сообщило издание El Periodico.

Фото: социальные сети социальные сети

По информации источника, 35-летний футболист тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника. В издании отметили, что Пике приводил любовницу домой, где Шакира и обнаружила их. Спортсмен и певица комментариев по поводу ситуации не давали.

Однако о расставании пары стало известно 2 июня. Сообщалось, что 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах футболиста, поэтому Пике переехал в старую квартиру. Защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин.