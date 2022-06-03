Что требует Сергей Жуков в своем райдере

Райдером артиста называют перечень условий и требований звезд к организатору. У каждого исполнителя они индивидуальны и иногда включают необычные вещи. Например, теплую колу или особый сорт сыра. Журналисты выяснили, из чего состоит райдер солиста группы "Руки Вверх!". Об этом сообщает E1.RU.

Фото: кадр из клипа кадр из клипа

Летает звезда главной группы девяностых и нулевых бизнес-классом. Перед концертом надо успеть отдохнуть, а в экономклассе Сергею пришлось бы раздавать автографы и делать селфи с поклонниками.

По городу певец передвигается на авто представительского класса. Важно, чтобы водитель хорошо знал город и не курил. А вот пол и возраст водителя для Сергея значения не имеют, хотя у многих знаменитостей в райдерах часто отдельным пунктом прописано, что водитель может быть только мужского пола.

В отеле и по городу Сергей перемещается свободно, но на концертной площадке его обязательно должна сопровождать охрана.

"На концертной площадке должна быть охрана, иначе звезды разорвут на кусочки. На концерт могут прийти до 35 тысяч зрителей, и все наверняка захотят получить автограф или сделать селфи с кумиром. Сергей обычно не отказывает в автографах, но если все желающие захотят сфотографироваться, придется либо концерт откладывать, либо на самолет опаздывать. Для таких случаев и нужна охрана", — объяснили в PR-команде артиста.

В гримерке у Сергея не должно быть никакой жирной и вредной еды. Певец соблюдает диету и есть только здоровую еду. В числе обязательных пунктов — сухофрукты и корень имбиря. Никакого алкоголя в гримерке тоже быть не должно.

Вместе с Сергеем в стадионном туре выступают 20 танцоров, еще 70 человек отвечают за свет, звук, экраны и спецэффекты, 30 человек монтируют сцену и декорации, 15 занимаются подготовкой самих выступлений.