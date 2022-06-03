Муж-миллиардер Водяновой назвал холодец собачьим кормом

Мама Натальи Водяновой гордится своей дочерью. Модель с русскими корнями смогла завоевать весь мир. Она — муза именитых модельеров, желанный гость на показах мод. Об этом женщина рассказала в передаче "Секрет на миллион".

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При этом у модели пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор от британского аристократа Джастина Портмана и от французского бизнесмена Антуана Арно.

Нынешний возлюбленный модели — наследник французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

В беседе с Лерой Кудрявцевой мама Водяновой дала понять, что угодить ее зятю в домашней еде, не так-то просто.

«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на собачий корм», — пожимала плечами Лариса Водянова в эфире шоу «Секрет на миллион».