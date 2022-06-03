Королева показала место Принцу Гарри и Меган Маркл

Принца Гарри и Меган Маркл отсадили подальше на праздновании платинового юбилея Елизаветы II. Пока члены королевской семьи наблюдали за церемонией выноса знамени с балкона Букингемского дворца, пара довольствовалась видом из окна.
Пара сидела в окружении самых младших и малоизвестных членов королевской семьи. Принца Гарри и Меган Маркл застали за беседой с пожилым двоюродным братом королевы, герцогом Кентским.
Чета игриво показала правнучкам королевы, что нужно вести себя тише. Об этом сообщает Daily Mail.
До этого мы рассказывали, что Ким Кардашьян не пустили на празднование юбилея Елизаветы II.