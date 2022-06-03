Королева показала место Принцу Гарри и Меган Маркл

Принца Гарри и Меган Маркл отсадили подальше на праздновании платинового юбилея Елизаветы II. Пока члены королевской семьи наблюдали за церемонией выноса знамени с балкона Букингемского дворца, пара довольствовалась видом из окна.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Пара сидела в окружении самых младших и малоизвестных членов королевской семьи. Принца Гарри и Меган Маркл застали за беседой с пожилым двоюродным братом королевы, герцогом Кентским.

Чета игриво показала правнучкам королевы, что нужно вести себя тише. Об этом сообщает Daily Mail.