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1 час назад

Кончаловский тайно женился

Мира Маркина

Егор Кончаловский в разговоре со изданием StarHit рассказал о том, что на самом деле тайно женился.

Кончаловский тайно женился
Фото: соцсетисоцсети

Супругой 56-летнего кинорежиссера стала адвокат Мария Леонова. Однако пара уже не первый год живет вместе, и у них даже есть общий ребенок. В 2017 году Леонова родила Кончаловскому сына. Мальчика дали имя Тимур.

Артист так и не уточнил, когда именно расписался с женой, слухи об этом появлялись то и дело в разные годы. Теперь же этот факт подтвердился и самим режиссером.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном» - поделился Кончаловский.

Ранее мы писали, что Тигран Кеосоян говорит по поводу своего ухода из семьи.

Звёзды,Мария Леонова,Егор Кончаловский,
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