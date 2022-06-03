Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Жених Бритни Спирс прокомментировал потерю ребенка

Мира Маркина

Фитнес-тренер Сэм Асгари, сделавший предложение руки и сердца Бритни Спирс в прошлом году, дал интервью журналу GQ почти сразу после того, как стало известно о том, что беременность певицы прервалась.

Жених Бритни Спирс прокомментировал потерю ребенка
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Бритни и Сэм встречаются с 2016 года, однако помолвка состоялась только в прошлом году, когда с отца Спирс сняли юридическую опеку над дочерью. Пара не скрывала, что хотят иметь общих детей и вскоре поклонники узнали о долгожданной беременности Бритни. Однако на небольшом сроке у нее случился выкидыш.

Сэм на интервью отказывался говорить о потере ребенка, но в итоге сам завел эту тему.

«Это то, что происходит со многими людьми. И я услышал одну прекрасную вещь: когда ребенок будет готов, он родится», — прокомментировал ситуацию Сэм.

Асгари отметил, что для него важно всегда оставаться оптимистом. А от своей цели иметь общего с Бритни ребенка он не собирается отступать.

Ранее мы рассказывали, как Бритни Спирс объяснила, почему снимается обнаженной.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители