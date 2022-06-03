Жених Бритни Спирс прокомментировал потерю ребенка

Фитнес-тренер Сэм Асгари, сделавший предложение руки и сердца Бритни Спирс в прошлом году, дал интервью журналу GQ почти сразу после того, как стало известно о том, что беременность певицы прервалась.

Бритни и Сэм встречаются с 2016 года, однако помолвка состоялась только в прошлом году, когда с отца Спирс сняли юридическую опеку над дочерью. Пара не скрывала, что хотят иметь общих детей и вскоре поклонники узнали о долгожданной беременности Бритни. Однако на небольшом сроке у нее случился выкидыш.

Сэм на интервью отказывался говорить о потере ребенка, но в итоге сам завел эту тему.

«Это то, что происходит со многими людьми. И я услышал одну прекрасную вещь: когда ребенок будет готов, он родится», — прокомментировал ситуацию Сэм.

Асгари отметил, что для него важно всегда оставаться оптимистом. А от своей цели иметь общего с Бритни ребенка он не собирается отступать.