Собчак рассказала, сколько платит Литвинова за учебу дочери

Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год,

Также Собчак отметила, что в этой академии учились Демна Гвасалия , Мартин Маржела и Дрис ван Нотен.

Напомним, что на финальном модном показе года Ульяна Добровская представила свою коллекцию. Литвинова, проживающая сейчас в Париже, приехала поддержать дочь вместе с Земфирой. Также на показе был замечен уже упомянутый выпускник Королевской академии изящных искусств Демна Гвасалия.