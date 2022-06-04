Собчак рассказала, сколько платит Литвинова за учебу дочери

Сумму Ксения озвучила подписчикам своего Телеграм-канала.
По словам Собчак, обучение Ульяны Добровской в Королевской академии изящных искусств, обходится Ренате Литвиновой в весьма крупную сумму.
Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год,
— заявила светская львица.
Также Собчак отметила, что в этой академии учились Демна Гвасалия, Мартин Маржела и Дрис ван Нотен.
Напомним, что на финальном модном показе года Ульяна Добровская представила свою коллекцию. Литвинова, проживающая сейчас в Париже, приехала поддержать дочь вместе с Земфирой. Также на показе был замечен уже упомянутый выпускник Королевской академии изящных искусств Демна Гвасалия.
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