Джоли ужесточила контроль за жизнью дочери-подростка

Американская актриса и посол доброй воли ООН воспитывает четверых детей. Шайло, биологической дочери Брэда Питта и Джоли, сейчас 16. И звездная мать держит подростка в ежовых рукавицах, сообщает Suggest.

Шайло запрещено садиться за руль, хотя девочка неоднократно говорила о своем желании научиться водить машину. И Питт, и Джоли остаются непреклонны в этом вопросе.

Также Анджелина настояла на том, чтобы дочь-подросток возвращалась домой не позже восьми часов вечера.

Вероятнее всего, Шайло считает, что мама чрезмерно строга. Ведь ее старшим братьям – приемным сыновьям актрисы Мэддоксу и Паксу – в ее возрасте уже было позволено садиться за руль и приходить домой в более позднее время.