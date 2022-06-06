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1 час назад

Джоли ужесточила контроль за жизнью дочери-подростка

Мира Маркина

Американская актриса и посол доброй воли ООН воспитывает четверых детей. Шайло, биологической дочери Брэда Питта и Джоли, сейчас 16. И звездная мать держит подростка в ежовых рукавицах, сообщает Suggest.

Джоли ужесточила контроль за жизнью дочери-подростка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шайло запрещено садиться за руль, хотя девочка неоднократно говорила о своем желании научиться водить машину. И Питт, и Джоли остаются непреклонны в этом вопросе.

Также Анджелина настояла на том, чтобы дочь-подросток возвращалась домой не позже восьми часов вечера.

Вероятнее всего, Шайло считает, что мама чрезмерно строга. Ведь ее старшим братьям – приемным сыновьям актрисы Мэддоксу и Паксу – в ее возрасте уже было позволено садиться за руль и приходить домой в более позднее время.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, зачем Джоли нанимала киллера.

Звёзды,Брэд Питт,ООН,
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