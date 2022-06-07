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44 минуты назад

Дочь звезды «Бригады» стала дипломированным специалистом

Мира Маркина

Екатерина Гусева воспитывает 11-летнюю дочь Анну. Недавно актриса поделилась успехами наследницы в интервью журналу «Теленеделя».

Дочь звезды «Бригады» стала дипломированным специалистом
Фото: соцсетисоцсети

Анна учится в музыкальной школе на хоровом отделении и иногда поет на клиросе. В прошлом году девочка начала заниматься колокольным звоном.

«Анечка у нас теперь тоже дипломированный специалист, по колокольному звону, батюшка в воскресной школе выдал сертификаты нашим маленьким звонарям, что они прошли начальный курс обучения», — поделилась звезда.

Спустя полгода обучения Анне доверили звонить к службе.

Иногда девочка выступает вместе с матерью на одной сцене — недавно звездный дуэт спел на концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Ранее «Рамблер» писал о том, дочь Кончаловского и Толкалиной открыла персональную выставку.

Звёзды,Екатерина Гусева,
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