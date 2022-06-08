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2 часа назад

Сестра Фриске собирает помощь на лечение рака

Мария Каткова

Сестра Жанны Фриске Наталья объявила о том, что в их семье случилась неприятность, котора коснулась ее двоюродной сестры. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Сестра Фриске собирает помощь на лечение рака
Фото: СоцсетиСоцсети

Наталья Фриске написала, что объявляет сбор средств на лечение рака, с которым борется ее кузина Наталья Гончаренко. У нее диагностировали рецидив рака груди, с которым она столкнулась 11 лет назад.

Фриске добавила, что шансов на излечение от болезни достаточно мало, так как. злокачественная опухоль дала метастазы. Однако она с семьей не собирается сдаваться.

"Это не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень… Мы ищем любые способы помощи ей"

Ранее сообщалось, что отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне.

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