Сестра Фриске собирает помощь на лечение рака

Сестра Жанны Фриске Наталья объявила о том, что в их семье случилась неприятность, котора коснулась ее двоюродной сестры. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Наталья Фриске написала, что объявляет сбор средств на лечение рака, с которым борется ее кузина Наталья Гончаренко. У нее диагностировали рецидив рака груди, с которым она столкнулась 11 лет назад.

Фриске добавила, что шансов на излечение от болезни достаточно мало, так как. злокачественная опухоль дала метастазы. Однако она с семьей не собирается сдаваться.

"Это не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень… Мы ищем любые способы помощи ей"