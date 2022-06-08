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1 час назад

Стали известны детали суда Питта и Джоли

Мария Каткова

Брэд Питт обвинил свою экс-супругу в том, что она принесла ущерб их общему бизнесу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стали известны детали суда Питта и Джоли
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Питт обвиняет Джоли в том, что та нанесла репутационный ущерб их общему винному бизнесу, продав свою долю "незнакомцу".

Еще в 2008 году пара купила контрольный пакет акций виноградника на юге Франции и дома Шато Мираваль. В 2014 году там прошла их свадьба, а позже они отмечали там семейные праздники.

В своем иске актер заявил, что его бывшая жена "намеренно пыталась причинить вред", продав свою долю в компании. Он также отметил, что у них была договоренность этого не делать.

"Джоли провела, а затем тайно завершила предполагаемую продажу, намеренно держа Питта в неведении и сознательно нарушая договорные права Питта", — говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Джоли ужесточила контроль за жизнью дочери-подростка.

Звёзды,Брэд Питт,
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