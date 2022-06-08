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1 час назад

Янина Студилина развелась с мужем

Мария Каткова

Российская актриса Янина Студилина рассказала о своем разводе с мужем, режиссером Александром Роднянским-младшим. Об этом она сообщила в интервью WomanHit.

Янина Студилина развелась с мужем
Фото: Кадр из фильма "ЧС (Чрезвычайная ситуация)"Кадр из фильма "ЧС (Чрезвычайная ситуация)"

Студилина рассказала, что в их браке все было хорошо, но со временем супруг начал ревностно относиться к ее карьере. Это и стлало причиной расставания.

«Он работал в Америке, мы прожили там какое-­то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья»

Актриса рассказала, что хочет посвятить себя своей профессии и дочери. В браке с режиссером у нее родилась девочка Аня, сейчас ей пять лет. Звезда призналась, что чувствует ответственность перед своим ребенком.

Ранее сообщалось, что стали известны детали суда Питта и Джоли.

Звёзды,Янина Студилина,
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