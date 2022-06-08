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2 часа назад

Александр Михайлов рассказал, почему его дочь сменила имя

Мария Каткова

Актер Александр Васильев, известный по фильму «Любовь и голуби», рассказал, почему его дочь решилась сменить имя. Об этом он сообщил в совместном интервью с женой и дочерью для "7Дней".

Александр Михайлов рассказал, почему его дочь сменила имя
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Его дочь до 13 лет звали Алиной, по святцам ее называли Акилиной. Однако девочке это имя не нравилась, что позже подтвердил знакомый актера, который специализируется на нумерологии.

«Знакомый спрашивает: “Кто это?” — “Моя дочь”. — “Как зовут?” — “Алина”. Он надолго задумался и вдруг говорит: "Уберите гири с ее ног, она же у вас летящая, она — Слава!" Я был в шоке, не очень даже понял, о чем речь»

В этот же момент девочка рассказала, что всегда чувствовала, что живет под чужим именем. Васильев всю ночь перебирал варианты для имени, но в итоге они остановились на Мирославе. Дома девочку так и начали называть "Славой".

Ранее сообщалось, что стали известны детали суда Питта и Джоли.

Звёзды,Александр Васильев,Александр Михайлов,
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