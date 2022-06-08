Александр Михайлов рассказал, почему его дочь сменила имя

Актер Александр Васильев, известный по фильму «Любовь и голуби», рассказал, почему его дочь решилась сменить имя. Об этом он сообщил в совместном интервью с женой и дочерью для "7Дней".
Его дочь до 13 лет звали Алиной, по святцам ее называли Акилиной. Однако девочке это имя не нравилась, что позже подтвердил знакомый актера, который специализируется на нумерологии.
«Знакомый спрашивает: “Кто это?” — “Моя дочь”. — “Как зовут?” — “Алина”. Он надолго задумался и вдруг говорит: "Уберите гири с ее ног, она же у вас летящая, она — Слава!" Я был в шоке, не очень даже понял, о чем речь»
В этот же момент девочка рассказала, что всегда чувствовала, что живет под чужим именем. Васильев всю ночь перебирал варианты для имени, но в итоге они остановились на Мирославе. Дома девочку так и начали называть "Славой".
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