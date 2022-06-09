Проклова раскритиковала "Королеву красоты Крыма-2022"

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова раскритиковала победительницу конкурса "Королева красоты Крым-2022". Об этом сообщает издание "Собеседник".
Актриса призналась, что не понимает, почему первого места удостоилась именно 34-летняя Ольга Валеева:
"Почему именно она победительница? Я от нее ну совсем не в восторге".
Проклова считает, что женщину красит естественная красота. По словам Елены, она не поклонница татуированного женского тела. К тому же, актриса считает, что Валеева победила не благодаря своей природной внешности, а за счет финансов, на которые сделала пластические операции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проклова рассказала о сложностях после инсульта.