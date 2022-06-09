Проклова раскритиковала "Королеву красоты Крыма-2022"

"Почему именно она победительница? Я от нее ну совсем не в восторге".

Проклова считает, что женщину красит естественная красота. По словам Елены, она не поклонница татуированного женского тела. К тому же, актриса считает, что Валеева победила не благодаря своей природной внешности, а за счет финансов, на которые сделала пластические операции.