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1 час назад

Проклова раскритиковала "Королеву красоты Крыма-2022"

Мира Маркина

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова раскритиковала победительницу конкурса "Королева красоты Крым-2022". Об этом сообщает издание "Собеседник".

Проклова раскритиковала "Королеву красоты Крыма-2022"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что не понимает, почему первого места удостоилась именно 34-летняя Ольга Валеева:

"Почему именно она победительница? Я от нее ну совсем не в восторге".

vk.com/queenofcrimea

Проклова считает, что женщину красит естественная красота. По словам Елены, она не поклонница татуированного женского тела. К тому же, актриса считает, что Валеева победила не благодаря своей природной внешности, а за счет финансов, на которые сделала пластические операции.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Проклова рассказала о сложностях после инсульта.

Звёзды,Ольга Валеева,Елена Проклова,
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