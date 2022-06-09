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3 часа назад

Бритни Спирс не будет играть пышную свадьбу

Мира Маркина

О том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари помолвлены, стало известно еще в прошлом году. После этого певица уже была беременна от своего будущего мужа, однако пара потеряла ребенка на ранних сроках. Теперь, когда возлюбленные немного оправились от тяжелой потери, стало известно, что свадьбы состоится 9 июня, об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники из близкого круга Бритни.

Бритни Спирс не будет играть пышную свадьбу
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Пара решила не устраивать пышное торжество, а ограничиться относительно узким кругом близких друзей и родственников. Тем самым, на праздник соберется около ста человек, как говорят источники из окружения Спирс и Асгари. Однако среди приглашенных нет ни родителей Бритни, ни ее сестры. Из близкой родни будет только старший брат Брайан.

Напомним, что Бритни Спирс познакомилась с Сэмом Асгари еще в 2016 году во время работы над одним из клипов.

Ранее мы сообщали, как Асгари прокомментировал тот факт, что беременность Бритни не удалось сохранить.

Звёзды,Бритни Спирс,
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