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1 час назад

Орбакайте раскрыла подробности о своей недвижимости в США

Мира Маркина

В разговоре с "Московским комсомольцем" известная певица Кристина Орбакайте рассказала, что имеет жилье в хорошем районе Майами.

Орбакайте раскрыла подробности о своей недвижимости в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В собственности у Орбакайте квартира в многоэтажном доме в Майами. Дизайном квартиры семья Кристины занималась самостоятельно, там все выполнено в стиле минимализм. Звезда признается, что так пространство кажется более просторным и свободным, но при этом очень уютным и светлым.

Артистка также отметила, что по приезду в США у нее зачастую происходит акклиматизация, и в такие моменты она много спит, а также ходит на пляж с книгой или для того, чтобы позаниматься йогой.

Ранее мы рассказывали, что Киркоров рассказал о семье и почему сравнил себя с Орбакайте.

Звёзды,Кристина Орбакайте,
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