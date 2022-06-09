Деппу предложили стать лицом российского бренда доставки еды

Российский сервис доставки еды "ЕдуЕм" в социальных сетях обратился с предложением о сотрудничестве к известному голливудскому актеру Джонни Деппу , об этом сообщает телеканал "360".

«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете» - подписали свое обращение к Деппу сотрудники сервиса доставки.

В сервисе "ЕдуЕм" отметили, что у них уже готовы рекламные макеты, в которых предполагается участие Джонни. На них актер изображен статусным курьером, сидящим за рулем дорогого автомобиля. Также креативные маркетологи продумали и роль Эмбер Херд в их рекламе - для нее уготован образ старушки-продавщицы.