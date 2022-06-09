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16 минут назад

Джонни Деппу предложили стать лицом российского бренда доставки еды

Мира Маркина

Российский сервис доставки еды "ЕдуЕм" в социальных сетях обратился с предложением о сотрудничестве к известному голливудскому актеру Джонни Деппу, об этом сообщает телеканал "360".

Деппу предложили стать лицом российского бренда доставки еды
Фото: Кадр из фильма "Волшебная страна"Кадр из фильма "Волшебная страна"

«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете» - подписали свое обращение к Деппу сотрудники сервиса доставки.

В сервисе "ЕдуЕм" отметили, что у них уже готовы рекламные макеты, в которых предполагается участие Джонни. На них актер изображен статусным курьером, сидящим за рулем дорогого автомобиля. Также креативные маркетологи продумали и роль Эмбер Херд в их рекламе - для нее уготован образ старушки-продавщицы.

Ранее мы рассказывали, какую победную вечеринку устроил Депп за 20 млн рублей.

Звёзды,Джонни Депп,
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