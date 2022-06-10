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1 час назад

Ребел Уилсон объявила об отношениях с женщиной

Мария Каткова

Австралийская актриса Ревел Уилсон, известная публике благодаря своему экстремальному похудению, сделала каминг-аут и объявила о своих отношениях с девушкой. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Ребел Уилсон объявила об отношениях с женщиной
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Она опубликовала фото со своей девушкой, дизайнером Рамоной Агрума. Она также выступает в качестве продюсера фильмов и снимается в них.

Соцсети

«Я думала, что жду диснеевского принца... Но, возможно, все это время мне нужна была диснеевская принцесса», — подписала она фотографию и поставила смайлики с сердцами.

Ее знакомый дал интервью журналу People, в котором рассказал, что никогда не видел актрису «такой счастливой».

Ранее сообщалось, что Решетова поделилась фото до пластики.

Звёзды,Ребел Уилсон,
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