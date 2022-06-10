Адвокат Деппа высказалась о романе с актером

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес прокомментировала слухи о романе с актером, которые ранее появились в некоторых СМИ. Ее слова приводит издание People.
По словам Васкес, с Деппом ее связывают исключительно дружеские отношения, а слухи о романе ее обижают. Она подчеркнула, что это было бы непрофессионально с ее стороны.
«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ как-то поддержали слухи о романе или сказали, что мое общение с Джонни, который является мне другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, каким-то образом могло быть неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать»
Ранее сообщалось, что Джонни Деппу предложили стать лицом российского бренда доставки еды.