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58 минут назад

Адвокат Деппа высказалась о романе с актером

Мария Каткова

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес прокомментировала слухи о романе с актером, которые ранее появились в некоторых СМИ. Ее слова приводит издание People.

Адвокат Деппа высказалась о романе с актером
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам Васкес, с Деппом ее связывают исключительно дружеские отношения, а слухи о романе ее обижают. Она подчеркнула, что это было бы непрофессионально с ее стороны.

«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ как-то поддержали слухи о романе или сказали, что мое общение с Джонни, который является мне другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, каким-то образом могло быть неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать»

Ранее сообщалось, что Джонни Деппу предложили стать лицом российского бренда доставки еды.

Звёзды,Джонни Депп,
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