Адвокат Деппа высказалась о романе с актером

«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ как-то поддержали слухи о романе или сказали, что мое общение с Джонни, который является мне другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, каким-то образом могло быть неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать»