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1 час назад

"Можем лишиться всего наследства": вдова Грачевского

Мария Иглина

Аркадий Григорян, бывший партнер Бориса Грачевского и нынешний директор "Ералаша", выиграл суд у Екатерины Белоцерковской — вдовы Грачевского. Об этом сообщает РИА "ФАН".

"Можем лишиться всего наследства": вдова Грачевского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, некоторое время назад Грачевский занял 18,5 миллиона рублей у собственной киностудии, и теперь его вдову обязали выплатить этот долг. Стоит отметить, что иск на большую часть долга — 12,5 миллиона — уже удовлетворен.

"Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю",

— поделилась Белоцерковская.

Ранее отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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