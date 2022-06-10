"Можем лишиться всего наследства": вдова Грачевского

"Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю",