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32 минуты назад

"Легко запугать": Цискаридзе об отличиях русских и американцев

Мария Иглина

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, чем русский народ отличается от американского. Об этом сообщает Пятый канал.

"Легко запугать": Цискаридзе об отличиях русских и американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Американскую публику очень легко запугать. Там по радио объявили, что летит бомба. Они все уже легли на пол.

А русские… Им сказали: "Летит бомба!" Они выйдут посмотреть. Это менталитет пространства. А как она летит? А куда она летит? Она уже на тебя летит. Он все равно будет смотреть… А американцы… Понимаете",

— поделился Цискаридзе.

Он также отметил, что на мнение американцев легко повлиять. Например, если написать плохой отзыв о каком-либо спектакле — на следующий день никто не придет на него. А русский человек захочет лично развеять все сомнения.

Ранее адвокат Деппа высказалась о романе с актером.

Звёзды,Николай Цискаридзе,
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