"Легко запугать": Цискаридзе об отличиях русских и американцев

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, чем русский народ отличается от американского. Об этом сообщает Пятый канал.
"Американскую публику очень легко запугать. Там по радио объявили, что летит бомба. Они все уже легли на пол.
А русские… Им сказали: "Летит бомба!" Они выйдут посмотреть. Это менталитет пространства. А как она летит? А куда она летит? Она уже на тебя летит. Он все равно будет смотреть… А американцы… Понимаете",
— поделился Цискаридзе.
Он также отметил, что на мнение американцев легко повлиять. Например, если написать плохой отзыв о каком-либо спектакле — на следующий день никто не придет на него. А русский человек захочет лично развеять все сомнения.