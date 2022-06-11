Анита Цой вспомнила, как ударила мужа на свидании

Уже много лет певица живет в браке с Сергеем Цоем. Она вышла замуж за него в 19 лет, тогда как будущего мужу было 33 года. Сначала у нее не было чувств к супругу, так как брак был заключен согласно корейским традициям.

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«Петрович мой…Он меня забрал по-корейски, не глядя. Но дал шанс немного его узнать до свадьбы. Мы семь раз встретились… По-корейски вообще никто ни с кем не встречается, мама с папой договорились и вперед замуж. Нам дали возможность семь раз увидеться», — объяснила Анита Цой.

В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия!» певица рассказала, как дала пощечину будущему мужу на втором свидании:

«Он пригласил меня в ресторан, пригласил цыган...Они спели песни и в завершении предложили брудершафт. Нам наливают бокалы с шампанским, переплетают наши руки и потом он меня как поцелует. А я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху, я просто не была к этому готова. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: «Знаете, так за девушками никто не ухаживает», и убежала».

Впрочем, Сергея Цоя такое поведение не остановило. Анита Цой не сразу смирилась со своим браком и даже надеялась, что муж с ней разведется. Но в конце концов он смог добиться ее любви.

«Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере». О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману. Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время, крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи»,— призналась певица.

В браке у супругов родился сын Сергей, названный в честь отца.