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22 минуты назад

Бывший муж Гагариной пошутил над ее новой песней

Мира Маркина

Больше двух лет прошло с моменты расставания популярной певицы Полины Гагариной с ее супругом Дмитрием Исхаковым. В браке у пары родилась дочь Мия. Хоть отношения и давно закончены, публика считает, что чувства между бывшими супругами еще не до конца остыли.

Бывший муж Гагариной пошутил над ее новой песней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для новых разговоров стал выход новой песни Полины Гагариной. Трек называется "Вода" и рассказывает о несчастливой любви, о девушке, пережившей предательство и через боль отпускающей своего возлюбленного.

Дмитрий Исхаков не удержался от язвительных комментариев в сторону новой композиции своей бывшей супруги.

«Ну что, любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?!» — написал он в своих соцсетях.

Фотограф то ли действительно так убежден, что певица все еще не остыла и посвящает ему свои песни, то ли пытается ловить хайп за счет популярности Полины, попутно поднимая себе самооценку. Сама Гагарина эту ситуацию никак не комментировало.

Ранее мы писали, почему продюсер охарактеризовал Вайкуле как "жадную на деньги".

Звёзды,Полина Гагарина,
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