Бывший муж Гагариной пошутил над ее новой песней

Больше двух лет прошло с моменты расставания популярной певицы Полины Гагариной с ее супругом Дмитрием Исхаковым. В браке у пары родилась дочь Мия. Хоть отношения и давно закончены, публика считает, что чувства между бывшими супругами еще не до конца остыли.
Поводом для новых разговоров стал выход новой песни Полины Гагариной. Трек называется "Вода" и рассказывает о несчастливой любви, о девушке, пережившей предательство и через боль отпускающей своего возлюбленного.
Дмитрий Исхаков не удержался от язвительных комментариев в сторону новой композиции своей бывшей супруги.
«Ну что, любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?!» — написал он в своих соцсетях.
Фотограф то ли действительно так убежден, что певица все еще не остыла и посвящает ему свои песни, то ли пытается ловить хайп за счет популярности Полины, попутно поднимая себе самооценку. Сама Гагарина эту ситуацию никак не комментировало.
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