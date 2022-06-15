Наталья Грдская, двоюродная сестра композитора Александра Градского, обвинила его в обмане. Женщина уверена, что он незаконно присвоил себе имущество ее отца. Об этом сообщает StarHit.
Наталья рассказала, что 20 лет назад ее родственник присвоил себе имущество ее отца: квартиру на Бережковской набережной и дачу в поселке Расторгуево. Все это принадлежало ее отцу, но за три дня до смерти Градский заставил его подписать нужные бумаги, в итоге вся недвижимость перешла звезде.
«Постоянно, когда мы с братом встречались или созванивались, спрашивала: "Ты не передумал? Ты ведь, якобы, не согласен с поступком моего отца. Не хочешь вернуть полагающееся? Или хотя бы объясни, почему он так поступил? Чтоб я жила с этой мыслью, зная, что сделала не так". Ни разу брат мне не ответил. Саша был очень богатым человеком, но очень жадным»
Сейчас Наталья планирует судится с остальными родственниками Градского за наследство. По ее словам, у каждого члена семьи уже есть сильные адвокаты, и все они приехали в Москву.
«Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать, — говорит сестра певца. — Поэтому суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, — так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!»
Ранее сообщалось, что третья жена Градского вступила в борьбу за его наследство.