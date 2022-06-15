«Постоянно, когда мы с братом встречались или созванивались, спрашивала: "Ты не передумал? Ты ведь, якобы, не согласен с поступком моего отца. Не хочешь вернуть полагающееся? Или хотя бы объясни, почему он так поступил? Чтоб я жила с этой мыслью, зная, что сделала не так". Ни разу брат мне не ответил. Саша был очень богатым человеком, но очень жадным»