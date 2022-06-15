Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
20 минут назад

Бородина призналась, что купила дочерям автобус

Мария Каткова

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что купила своим дочерям автобус для поездок в школу и на кружки. Он уже превратился во второй дом для девочек. Об этом сообщает "7 дней".

Бородина призналась, что купила дочерям автобус
Фото: https://t.me/borodylia0803https://t.me/borodylia0803

Телеведущая с семьей живет в загородном коттедже, и для того, чтобы девочкам было удобно добираться до школы и дополнительных занятий, она купила им автобус.

«Совместный завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия»

После возвращения домой они делают уроки, и Бородина помогает им с этим. Также для поддержки у девочек есть няня, бабушки и репетиторы. Телеведущая говорит, что старается выстроить свой график так, чтобы проводить больше времени с детьми. Например, на выходных она не работает.

https://t.me/borodylia0803

Ранее сообщалось, что Бородина сравнила «Макдоналдс» в России и США.

Звёзды,Ксения Бородина,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители