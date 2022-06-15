Бородина призналась, что купила дочерям автобус

«Совместный завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия»