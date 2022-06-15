Бородина призналась, что купила дочерям автобус

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что купила своим дочерям автобус для поездок в школу и на кружки. Он уже превратился во второй дом для девочек. Об этом сообщает "7 дней".
Телеведущая с семьей живет в загородном коттедже, и для того, чтобы девочкам было удобно добираться до школы и дополнительных занятий, она купила им автобус.
«Совместный завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия»
После возвращения домой они делают уроки, и Бородина помогает им с этим. Также для поддержки у девочек есть няня, бабушки и репетиторы. Телеведущая говорит, что старается выстроить свой график так, чтобы проводить больше времени с детьми. Например, на выходных она не работает.
Ранее сообщалось, что Бородина сравнила «Макдоналдс» в России и США.