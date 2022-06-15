Стало известно, чем занимается сын Фадеева

"Мы его заставляли, а он он кричал — я не хочу, я никогда не буду музыкантом! И вот он отучился, сказал — больше к этому не подойду. Три года учился во ВГИКе, и потом, смотрю, начал играть — он хорошо играет джаз. А сейчас не вытащишь из студии, вся та же песня, что и со мной"