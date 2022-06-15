Стало известно, чем занимается сын Фадеева

Продюсер Максим Фадеев рассказал, чем занимается его сын. Об этом он сообщил в интервью порталу "Русская теленеделя".
Своего сына продюсер редко выводил в свет. Он появлялся однажды на премьере мультфильма "Савва. Сердце воина", который звезда сделал в честь своего наследника.
В детстве Савву заставляли заниматься музыкой, он решил продолжить путь искусства, но в другой сфере, и поступил во ВГИК. Однако все-таки решил вернуться к музыке.
"Мы его заставляли, а он он кричал — я не хочу, я никогда не буду музыкантом! И вот он отучился, сказал — больше к этому не подойду. Три года учился во ВГИКе, и потом, смотрю, начал играть — он хорошо играет джаз. А сейчас не вытащишь из студии, вся та же песня, что и со мной"
Ранее сообщалось, что Фадеев объяснил, почему вернулся в шоу-бизнес.