Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

"Грязь сплошная, а не человек": Никоненко высказался о Васильевой

Мира Маркина

Не так давно вспыхнул скандал между Станиславом Садальским и Татьяной Васильевой. Он обвинил актрису в мелочности и готовности сказать что угодно ради денег. К его точке зрения присоединился актер и режиссер Сергей Никоненко, которому приходилось работать с Татьяной Васильевой, и у которого остались об этом времени лишь неприятные воспоминания. Его слова приводит издание Prozvezd.

"Грязь сплошная, а не человек": Никоненко высказался о Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никоненко рассказал о ситуации, случившейся много лет назад. В начале 90-х он снимал фильм, куда пригласил Васильеву для съемок в эпизодической роли. После того, как фильм вышел в прокат, Никоненко пригласили в Израиль для проведения в стране 25 премьер этого фильма. Ему предложили взять с собой одного человека из проекта. Он решил позвать Татьяну, но позже об этом жалел. По его словам, актриса постоянно была всем недовольна и требовала все больше денег, а как выяснилось позже, даже связывалась с организатором за спиной самого Никоненко, и вела против него неприятную игру - Татьяна напрямую связалась с представителем из Израиля, позвавшим Сергея в страну, и уговаривала того не брать Никоненко, мол, отработает все одна, пусть только заплатят ей полный гонорар.

"Я - режиссер этого фильма, который пригласил ее - исполнительницу эпизодической роли – в поездку, а она за моей спиной такие вещи проворачивала! Таня, кстати, первый раз была в Израиле, на святой земле! И она вот такую игру затеяла! Васильева - грязная баба, базарная еще к тому же. Обмануть может, кого угодно. Жадная до денег" - рассказал режиссер.

Ранее мы рассказывали, почему сестра Градского обвинила его в обмане.

Звёзды,Сергей Никоненко,Татьяна Васильева,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители