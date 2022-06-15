"Грязь сплошная, а не человек": Никоненко высказался о Васильевой

Не так давно вспыхнул скандал между Станиславом Садальским и Татьяной Васильевой . Он обвинил актрису в мелочности и готовности сказать что угодно ради денег. К его точке зрения присоединился актер и режиссер Сергей Никоненко , которому приходилось работать с Татьяной Васильевой, и у которого остались об этом времени лишь неприятные воспоминания. Его слова приводит издание Prozvezd .

Никоненко рассказал о ситуации, случившейся много лет назад. В начале 90-х он снимал фильм, куда пригласил Васильеву для съемок в эпизодической роли. После того, как фильм вышел в прокат, Никоненко пригласили в Израиль для проведения в стране 25 премьер этого фильма. Ему предложили взять с собой одного человека из проекта. Он решил позвать Татьяну, но позже об этом жалел. По его словам, актриса постоянно была всем недовольна и требовала все больше денег, а как выяснилось позже, даже связывалась с организатором за спиной самого Никоненко, и вела против него неприятную игру - Татьяна напрямую связалась с представителем из Израиля, позвавшим Сергея в страну, и уговаривала того не брать Никоненко, мол, отработает все одна, пусть только заплатят ей полный гонорар.