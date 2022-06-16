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3 часа назад

Седокова раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Мира Маркина

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова побывала в гостях на YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан», где поделилась откровениями о своей интимной жизни с молодым мужем.

Седокова раскрыла подробности интимной жизни с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Два года назад 39-летняя певица вышла замуж за 29-летнего баскетболиста Яниса Тимму, сейчас супруги с детьми Седоковой живут в Майами.

На шоу Анна рассказала, что ее муж ненасытен в постели и их секс длится не менее двух часов, что не всегда радует девушку.

"Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше", - поделилась Седокова.

Анна подчеркнула, что несмотря на большую занятость, плотный график и троих детей, время для отдыха нужно находить всегда.

Ранее мы рассказывали, как Агата Муцениеце доказала, что не встречалась с женатыми мужчинами.

Звёзды,Агата Муцениеце,Анна Седокова,
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