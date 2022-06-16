Зендея ответила на слухи о своей беременности

Американская актриса Зендея ответила на слухи о ее беременности, распространившиеся в интернете, об этом пишет GRAZIA.
Публике давно известно о романе актрисы со своим коллегой Томом Холландом, однако звезды предпочитают не раскрывать подробности своих отношений, а актриса и вовсе предпочитает не делиться личным в социальных сетях. Но недавно в сети появилось видео, якобы опубликованное Зендеей. На нем видно сонограмму и подпись "Я люблю тебя. Уже на полпути". В связи с этим подписчики начали активно обсуждать, не беременна ли звезда.
Зендея не заставила публику долго мучаться в догадках и написала, что именно по этой причине она предпочитает не вести соцсети:
«Теперь вы видите, почему я почти не пользуюсь соцсетями. Люди просто выдумывают какой-то бред без причины».
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