Зендея ответила на слухи о своей беременности

Публике давно известно о романе актрисы со своим коллегой Томом Холландом, однако звезды предпочитают не раскрывать подробности своих отношений, а актриса и вовсе предпочитает не делиться личным в социальных сетях. Но недавно в сети появилось видео, якобы опубликованное Зендеей. На нем видно сонограмму и подпись "Я люблю тебя. Уже на полпути". В связи с этим подписчики начали активно обсуждать, не беременна ли звезда.