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3 часа назад

Зендея ответила на слухи о своей беременности

Мира Маркина

Американская актриса Зендея ответила на слухи о ее беременности, распространившиеся в интернете, об этом пишет GRAZIA.

Зендея ответила на слухи о своей беременности
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Публике давно известно о романе актрисы со своим коллегой Томом Холландом, однако звезды предпочитают не раскрывать подробности своих отношений, а актриса и вовсе предпочитает не делиться личным в социальных сетях. Но недавно в сети появилось видео, якобы опубликованное Зендеей. На нем видно сонограмму и подпись "Я люблю тебя. Уже на полпути". В связи с этим подписчики начали активно обсуждать, не беременна ли звезда.

Зендея не заставила публику долго мучаться в догадках и написала, что именно по этой причине она предпочитает не вести соцсети:

«Теперь вы видите, почему я почти не пользуюсь соцсетями. Люди просто выдумывают какой-то бред без причины».

Ранее мы писали, как Моника Левински отреагировала на выпад Энистон в ее сторону.

Звёзды,Моника Левински,Том Холланд,
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