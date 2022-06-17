Дана Борисова об экс-супруге: «У него началось бешенство»

Российская телеведущая и блогер Дана Борисова рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника» о неприятном инциденте, который произошел между ее дочерью и отцом девочки, бизнесменом Максимом Аксеновым.
По словам телеведущей, ее бывший супруг не умеет контролировать эмоции и способен поднять руку на ребенка.
«У него началось бешенство, подбежал, повалил: «Я тебя сейчас ремнем...» Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — говоря, заплакала Борисова.
Звезда упомянула, что несмотря на достойные доходы Максим Аксенов платит скудные алименты – 15 тысяч рублей в месяц. Дана обратилась в суд с просьбой увеличить сумму выплат. Телеведущая считает, что на эти деньги невозможно растить ребенка.
«Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — объяснила свою позицию Борисова.
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