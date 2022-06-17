Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Дана Борисова об экс-супруге: «У него началось бешенство»

Мира Маркина

Российская телеведущая и блогер Дана Борисова рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника» о неприятном инциденте, который произошел между ее дочерью и отцом девочки, бизнесменом Максимом Аксеновым.

Дана Борисова об экс-супруге: «У него началось бешенство»
Фото: соцсетисоцсети

По словам телеведущей, ее бывший супруг не умеет контролировать эмоции и способен поднять руку на ребенка.

«У него началось бешенство, подбежал, повалил: «Я тебя сейчас ремнем...» Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — говоря, заплакала Борисова.

Звезда упомянула, что несмотря на достойные доходы Максим Аксенов платит скудные алименты – 15 тысяч рублей в месяц. Дана обратилась в суд с просьбой увеличить сумму выплат. Телеведущая считает, что на эти деньги невозможно растить ребенка.

«Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — объяснила свою позицию Борисова.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему Виктория Дайнеко пошла в суд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители