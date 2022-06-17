Дана Борисова об экс-супруге: «У него началось бешенство»

«Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — объяснила свою позицию Борисова.